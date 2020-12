Polarcus har inngått en ny avtale med SCF GEOI, et selskap i Sovcomflot-konsernet, og skal tilby 4D seismiske tjenester for et stort E&P selskap, melder Polarcus i en børsmelding fredag.

Polarcus vil benytte ett ICE-1A-skip og oppdraget har oppstart i 2. kvartal i 2021, med en varighet på rundt 3 måneder.