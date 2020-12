BW Offshore ligger an til å vinne kontrakt for levering av oljeplattform i Australia

BW Offshore ligger an til å vinne kontrakten for levering av en FPSO til Santos sitt Barossa-prosjekt offshore Australia.

FPSO står for Floating Production, Storage and Offloading, og er enkelt forklart en flytende oljeplattform.

Ifølge Upstream lå Modec lenge an til å bli tildelt kontrakten, men ifølge flere kilder er BW Offshore nå den foretrukne leverandøren.

- Offisielt er begge aktører engasjert i denne prosessen, men BW er nå trygt i førersetet, sier en kilde til Upstream.

En annen kilde sier til bransjeavisen at det «nesten vil trengs et mirakel å snu dette før den forventede endelige investeringsbeslutningen på Barossa».

I tillegg skriver TDN Direkt fredag at BW Offshore og Modec er blant selskapene som er ventet å levere bud for levering av en FPSO til feltet Shells Gato do Mato offshore Brasil.

Shell inviterte i fjor Modec, SBM Offshore, BW Offshore og Saipem til å delta i anbudet.

Bransjekilder sier til Upstream at BW Offshore og Saipem jobber med et partnerskap der Saipem vil ta seg av ingeniørarbeid, innkjøp og bygging mens BW Offshore vil ha eierskap og drift, skriver TDN.