Odfjell Drilling melder om at kontrakten med Wintershall Dea Norge har utløst begge opsjonene knyttet til kontrakten på Brage-plattformen på norsk sokkel.

Kontrakten var i utgangspunktet på først fire år, deretter opsjon på to pluss to år. Begge de to opsjonene har blitt utøvd og kontrakten er dermed utvidet med fire år til desember 2024.