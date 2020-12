Må hente penger – igjen

En svært utfordrende finansiell situasjon har to ganger i år tvunget Tor Olav Trøims Borr Drilling til å hente mer penger for å få långiverne med på betalingsutsettelser.

Totalt er det skaffet rett under 63 millioner dollar eller 543 millioner kroner. Selskapets tredjekvartalsrapport bar imidlertid bud om at det er mer i vente.

«Som et resultat av de vanskelige markedsforholdene, kombinert med betalingsforsinkelser i Mexico, høy gjeld og betydelige nybyggingsforpliktelser, står selskapet fortsatt foran en svært utfordrende finansiell situasjon i fjerde kvartal», het det.



Siden har det vært jobbet intenst med å finne en løsning på utfordringene.

Får antagelig støtte

Da julefreden senket seg julaften, varslet selskapet at det har utarbeidet en plan som skal forbedre likviditeten med 925 millioner dollar – vel 8 milliarder kroner – de neste to årene.



Planen, som har betydelig støtte fra de sikrede kreditorene, forutsetter at det blir hentet inn ytterligere 40 millioner dollar i frisk egenkapital.



Selskapet skriver at det har sterke indikasjoner fra de største aksjonærene på at de vil støtte kapitalutvidelsen basert på den likviditetsforbedringen som finner sted.

Verftene ombord

Bankene og spesialfondet Hayfin Capital gikk tidligere i år med på å forlenge løpetiden på fasiliteter på totalt 595 millioner dollar til januar 2023.

Målet var å få verftene med på det samme innen utgangen av året.

I henhold til den nye planen, blir forfall og renter på fasilitetene til verftene PPL og Keppel, pluss gjenværende nybyggingsforpliktelser til Keppel, skjøvet til ulike tidspunkter i første halvår 2023.

Totalt dreier det seg om beløp på 1,6 milliarder dollar, pluss renter.

Selskapets konvertible obligasjon på 350 millioner dollar forfaller fortsatt i mai 2023.



Borr sikter på å ha fullført dokumentasjonen og ha de nye pengene på plass innen 31. januar 2021.

– Borr Drilling er takknemlig for støtten til alle de sikrede kreditorene og verftene for å styrke det finansielle grunnlaget til selskapet, sier konsernsjef Patrick Schorn.

– Vi anser dette som et solid vitnesbyrd om kvaliteten på våre folk, eiendeler og operasjoner som igjen gir verdi for kundene våre.



Schorn har også slanket flåten for å bedre likviditeten. Nylig ble de tre eldste riggene solgt, hvorav to til BW Energy for totalt 14,5 millioner dollar.



«Mind blowing» avkastning

Etter å ha vært oppe i rundt 100.000 dollar før coronapandemien traff verden under beltestedet, har dagratene for moderne jackup-rigger falt til vel 70.000 dollar.

Om Trøims riggselskap har halvparten av sine 28 moderne rigger i arbeid på det nivået neste år, estimerer likevel selskapet at det vil nå cash break-even.

– Hvis hele flåten jobbet på rater rundt 100.000 dollar pr. dag, ville avkastningen riggene genererte vært «mind blowing», sa Schorn til Finansavisen i september.

Rater på det historiske snittet – 140.000 dollar pr. dag – ville ifølge selskapet gi et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 900 millioner dollar.

Borr-sjefen sa i september at han tror markedet snur neste år og at ting definitivt ser lysere ut.

Tredje kvartal var imidlertid blytungt. Selskapet opererte da det laveste antallet rigger siden starten på pandemien som følge av kanselleringer og utsettelser.