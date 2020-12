Bytter finansdirektør for tredje gang på ett år

Sent søndag kveld sendte Tor Olav Trøims skadeskutte riggselskap Borr Drilling ut en børsmelding hvor det fremkommer at Magnus Vaaler erstatter Christopher Bausch som finansdirektør.

I oktober i år ble det kjent at Bausch tok over etter Francis Millet, som gikk inn i rollen i januar i år. Før det var Rune Magnus Lundetræ finansdirektør i selskapet.

– Magnus har vært i selskapet siden 2018 og har hatt økt ansvar i finansteamet vårt det siste året. Vi er sikre på at dette bidrar til kontinuitet og stabilitet i denne perioden der vi jobber med våre hovedaksjonærer for å fullføre vår finansielle restrukturering og styrking av vår likviditet, sier konsernsjef Patrick Schorn i meldingen.

Vaaler har tidligere jobbet som investorkontakt i Borr Drilling, og før det hadde han sitt virke i Frontline og Offshore Merchant Partners.

På kapitaljakt

Borr Drilling har blitt truffet hardt av coronapandemien og aksjen er ned 89 prosent siden årsskiftet. En svært utfordrende finansiell situasjon har to ganger i år tvunget selskapet til å hente mer penger for å få långiverne med på betalingsutsettelser.

Totalt er det skaffet rett under 63 millioner dollar eller 543 millioner kroner. Selskapets tredjekvartalsrapport bar imidlertid bud om at det er mer i vente.

Da julefreden senket seg julaften, varslet selskapet at det har utarbeidet en plan som skal forbedre likviditeten med 925 millioner dollar – vel 8 milliarder kroner – de neste to årene.

Planen, som har betydelig støtte fra de sikrede kreditorene, forutsetter at det blir hentet inn ytterligere 40 millioner dollar i frisk egenkapital. Selskapet skriver at det har sterke indikasjoner fra de største aksjonærene på at de vil støtte kapitalutvidelsen basert på den likviditetsforbedringen som finner sted.