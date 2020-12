Venter fortsatt på brasilianerne

Siem Offshore har i lengre tid jobbet med en restruktureringsplan som blant annet innebærer gjeldskonvertering og nye offshoreaksjer til bankene. Rederiet håper å være i mål med restruktureringsarbeidet i løpet av januar.

I en oppdatering mandag skriver Siem Offshore at det er god fremgang i forhandlingene med de sikrede lånegiverne i Europa, samt de ledende obligasjonseierne. Nå gjenstår det å komme til enighet med de brasilianske bankene BNDES og Banco do Brasil.

«Flere alternativer»

For at planen skal kunne gjennomføres er selskapet avhengig av å få med seg de to brasilianske bankene. Ifølge børsmeldingen er flere ulike alternativer presentert for bankene, men at det ikke er noen garanti for at de vil gi positiv respons. Siem Offshore påpeker at alternativene som er presentert bidrar til å sikre gjennomføringen av pågående prosjekter i Brasil, noe som vil være i bankenes interesse.

«Rasjonell oppførsel tilsier derfor at de brasilianske bankene vil tilslutte seg planen. Alternativet vil være verdidestruktivt for de brasilianske bankene», skriver selskapet.

Knappe marginer

Offshoreservicerederiet med base i Kristiansand har i dag en netto rentebærende gjeld på 920 millioner dollar, tilsvarende om lag 7,9 milliarder kroner, det ikke er i stand til å betjene i et svakt offshoremarked.

I våres gikk de sikrede långiverne med på en stillstandsavtale frem til 30. april 2021. Obligasjonseierne har på sin side bare gitt korte forlengelser på tre måneder av gangen.

I påvente av en restruktureringen har selskapet i flere omganger bedt om en forlengelse av perioden med rente- og avdragsfritak samt lettelser i lånevilkår.

Da Siem Offshore ønsket ytterligere tre måneders forlengelse fra oktober var det på nære på at selskapet ikke fikk ønsket oppfylt. Kravet til oppslutning på to tredjedeler ble oppnådd med svært knapp margin. I det ene lånet var oppslutningen på 68,90 prosent, mens i det andre var 77,43 prosent.

I midten av desember kom en ny forespørsel om forlengelse til mars 2021 på to obligasjonslån på til sammen 1,1 milliarder kroner. Siem Offshore avholder obligasjonseiermøte onsdag 30. desember.