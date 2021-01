Okea har fullført landarbeidet for en jack-up-rigg tilhørende Mærsk for Yme-feltet og riggen er installert på feltet. Yme New Development-prosjektet går nå inn i fasen for tilkobling og klargjøring for produksjon. Oppstart er ventet i løpet av 2021, fremgår det av en børsmelding mandag.

Okea har en 15 prosents arbeidsinteresse i Yme-feltet.