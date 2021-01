The Board of Regents of the University of Texas Systems har trigget flaggegrensen i seismikkselskapet PGS, ettersom det krysset grensen på 5 og 10 prosent, ifølge en børsmelding tirsdag.

Transaksjonen er datert til 31. desember 2020 og selskapet eier ca. 57,3 millioner aksjer i selskapet, tilsvarende 14,80 prosent av de utstedte aksjene.

PGS-aksjen er opp 21,62 prosent den siste måneden til 5,36 kroner.