Havila og DeepOcean enige om subseaskip

For en knapp måned siden terminerte Havila Shipping kontrakten som var inngått med DeepOcean for utleie av subseaskipet «Havila Phoenix».

Nå er partene enige om et oppgjør.

I dette inngår et kontantvederlag, samt overtagelse av en del utstyr som har vært eiet av DeepOcean, blant annet fjernstyrte undervannsfarkoster (ROV). Den samlede størrelsen på oppgjøret er imidlertid ikke kjent.

«Har ingen kommentar til det,» skriver Havila Shipping-sjef Njål Sævik i en melding til Finansavisen.

Skipet blir nå markedsført for nye oppdrag.

Sliter med virksomhet

Subseaskipet «Havila Phoenix» har vært på kontrakt med DeepOcean siden 2013, knyttet opp mot selskapets grøfte- og kabelleggingsvirksomhet.

Denne delen av DeepOceans virksomhet har imidlertid slitt med underskudd, og i november gjorde selskapet det klart at det ville gjennomføre en restruktureringsprosess og avvikle virksomheten. Selskapet så ingen utsikter til at det ville bli lønnsomt i dagens marked og med eksisterende kontrakter.

Da ble også Havila Shipping varslet om at avviklingen ville påvirke kontrakten for «Havila Phoenix». Skipet hadde egentlig kontrakt til mai 2023, i tillegg til opsjoner for forlengelse.

Fremsatte krav

Havila Shipping mottok imidlertid ikke ytterligere instruksjoner for bruk av fartøyet, og mente at DeepOcean hadde misligholdt kontrakten, også når det gjelder betalinger.

I desember fremsatte Havila et krav under en morselskapsgaranti stilt av DeepOcean Group Holding BV i Nederland. Havila-sjefen ønsket ikke da å avsløre størrelsen på kravet overfor Finansavisen.

Havila Shipping-aksjen steg rundt 3 prosent på Oslo Børs onsdag ettermiddag etter enigheten mellom Havila Shipping og DeepOcean. Aksjen er opp hele 50 prosent de seneste tre månedene.