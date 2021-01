Neste uke vil seismikkaktørene TGS-Nopec og komme med en foreløpig oppsummering av fjerde kvartal 2020, før de legger frem den endelige kvartalsrapporten om noen uker.

Tross de siste dagenes løft i oljeprisen er ikke analytikerne i DNB Markets optimistiske når det gjelder utsiktene for sektoren, og mener det er utfordrende å se for seg en positiv vending i seismikkmarkedet fremover.

«Ledende globale oljeselskap har signalisert et i beste fall flatt investeringsnivå de neste årene og vil i tillegg prioritere leteområder som er tett opp til eksisterende produksjonsinfrastruktur. I et scenario med stigende oljepris kan seismikkselskapene også risikere at oljeselskapenes eventuelle inntjeningsvekst i økende grad allokeres mot fornybar energi og mot utbytte», skriver DNB Markets i en oppdatering.

Selv med fjerdekvartalsestimater like over konsensus har meglerhuset en salgsanbefaling på TGS-Nopec og et kursmål på 95 kroner. PGS får en holdanbefaling og et kursmål på tre kroner.

Onsdag sluttet TGS-aksjen på 145,45 kroner mens PGS endte på 5,44 kroner.