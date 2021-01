Odfjell Drilling melder at Neptune Energy har utvidet kontrakten for Deepsea Yantai med ytterliggere to brønner, skriver selskapet i en melding torsdag.

Utvidelsen er gjort for at riggen kan gjøre ytterligere arbeid i Dugong området, hvor Neptune boret en brønn sommeren 2020.

Neptune har i tillegg opsjon på ytterligere 8 brønner under gjeldende kontrakt, opplyses det.