Refinansierer tidligere pengemaskin

Etter noen magre år med lite beskjeftigelse for det 2011-bygde boligskipet «Edda Fides», måtte Østensjø-eide Edda Accomodation Holding gå i dialog med bankene sine i 2020.

Nå er det inngått en refinansieringsavtale som gir finansiell fleksibilitet en tid fremover, ifølge en melding fra selskapet.

I tillegg er fartøyet sikret en kontrakt på inntil tre måneder med en ikke-navngitt kunde.

– Jeg er fornøyd med at vi har klart å komme til enighet om konstruktive løsninger og inngå en avtale med långiverne våre i dagens utfordrende marked, sier konsernsjef Kenneth Walland i Østensjø Rederi.

Som en del av restruktureringen har Østensjø-gruppen kjøpt ut de eksterne investorene og overtatt hele eierskapet av «Edda Fides». Maas Capital var tidligere på eiersiden med vel 20 prosent, mens Østensjø Rederi, som også har driften av fartøyet, eide 78 prosent.

GRÜNDER: Skipsreder Johannes Østensjø i Haugesund er hovedeier i Østensjø Rederi. Datteren Sonja er også inne på eiersiden i rederiet hvor hun jobber med befraktning. Foto: DHR Saga

Pengemaskin

Historien til Edda Accomodation beskrives av selskapet selv som et eventyr. «Edda Fides», som kan huse mer enn 600 personer, var før oljekrisen satte inn ekstremt lønnsom.

Tilbake i 2015 var inntektene fra fartøyet på hele 819 millioner kroner. Skipet sto da alene for over 60 prosent av konsernets omsetning.

I 2016 falt imidlertid boligskipets inntekter med nær 90 prosent, og siden har det vært svært utfordrende å skaffe det beskjeftigelse, spesielt på lengre karakter.

«Vi er derfor glade for at det nå blir oppbemannet og klargjort for arbeid», skriver selskapet.

DNB er i skipsregisteret oppført med et pant i fartøyet på 58,5 millioner dollar, eller nær en halv milliard kroner.

Edda Accomodation Hodings konsernregnskap for 2019 viser at pantegjelden til kredittinstitusjoner ved utgangen av det året var 33,7 millioner dollar og den totale gjelden 42,9 millioner dollar. Samtidig var egenkapitalen bokført til 65,4 millioner dollar.

Kostprisen for skipet skal ha vært rundt 150 millioner euro, eller vel 1,5 milliarder kroner med dagens kurs.

Selskapet hadde betalingsutsettelse for avdrag de første ni månedene av 2020.