Boligriggselskap er tildelt tre kontrakter

Floatel International er tildelt tre kontrakter på norsk sokkel, melder TDN Direkt.

Den ene kontrakten er med Vår Energi for en periode på tre måneder pluss opsjoner med oppstart i juni 2021.

De to andre kontraktene er med Equinor med oppstart i april neste år, der den ene har en varighet på fire til seks måneder på Breidablikk-prosjektet. Den andre Equinor-kontrakten er for Johan Sverdrup fase II-prosjektet for en periode på fem til åtte måneder.