Nye Borr-kontrakter

Borr Drilling har inngått en ny kontrakt, en kontraktsforlengelse og en intensjonsavtale som legger 35,1 millioner dollar over rundt 480 dager til ordreboken. Det fremgår av en børsmelding mandag.

I tillegg skal utsiktene være gode for ytterligere oppdrag for de aktuelle enhetene.

Den tidligere annonserte intensjonsavtalen for «Borr Norve», som for tiden ligger i varmt opplag, er omgjort til boring av to brønner pluss én opsjon for BW Energy. Oppdraget i Gabon ventes påbegynt i løpet av april 2021.

Asia og Nordsjøen

I Asia er «Idun» blitt tildelt en intensjonsavtale med oppstart av boring i første kvartal. Kontraktens varighet, eksklusive opsjoner, er opptil 12 måneder.

Borr Drilling har med dette fire aktive rigger i Asia.

Samtidig er opsjoner for tre brønner lagt inn i kontrakten for «Prospector 1» med One Dyas, som allerede utøvet én av dem.

«Prospector 1» har også fått en intensjonsavtale for boring av fire brønner pluss opsjoner i Nordsjøen over en estimert periode på syv måneder.