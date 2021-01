Fortsatt lave seismikkinntekter

PGS-aksjen gikk rett opp på Oslo Børs tirsdag etter at selskapet kom med sin vanlige markedsoppdatering i forkant av kvartalsrapporten.

Ifølge oppdateringen vokser inntektene, samtidig som de ser ut til å bli bedre enn det analytikerne hadde sett for seg.

Det samme gjelder for konkurrenten TGS, som kom med sin markedsoppdatering dagen før.

OVERRASKET ANALYTIKERE POSITIVT: PGS-sjef Rune Olav Pedersen. Foto: Frank Helge Njøsen

Situasjonen er imidlertid fortsatt langt fra lys.

– Selv om selskapene leverer litt bedre enn ventet, så illustrerer tallene hvor vanskelig det var for bransjen i 2020, sier analytiker Christopher Møllerløkken i Carnegie.

- SEISMIKKMARKEDET ER TØFT: Analytiker Christopher Møllerløken i Carnegie. Foto: Foto: Iván Kverme

Likevel steg PGS-aksjen 7 prosent på Oslo Børs i går.

Inntektsvekst

PGS venter inntektene til rundt 158 millioner dollar i fjerde kvartal 2020.

Det er opp fra 116 millioner i tredje kvartal og 139 millioner dollar i andre kvartal. Samtidig er det bedre enn det analytikerne hadde ventet, der forventningene lå på 139 millioner dollar.

Konkurrenten TGS venter at inntektene blir 118 millioner dollar i fjorårets fjerde kvartal, opp fra 66 millioner dollar i kvartalet før.

– Det som er positivt er at begge selskaper viser en vekst fra andre og tredje kvartal, noe som riktignok var forventet. Det viser at oljeselskapene har brukt litt mer penger på seismikk i fjerde kvartal. Det har vært en frykt for at de ikke skulle lete etter olje i det hele tatt, sier Møllerløkken.

Likevel en halvering

Til tross for en sekvensiell vekst, er likevel ikke inntektene i nærheten av det de var for et drøyt år siden.

I fjerde kvartal 2019 hadde PGS inntekter på 288 millioner dollar, mens TGS fikk inntekter på 232 millioner. Det ligger altså an til en halvering i løpet av bare ett år. PGS ventes samtidig å ha tapt penger i fjerde kvartal i fjor.

Selv om oljeprisen ser ut til å ha etablert seg et stykke over 50 dollar fatet, er det heller ikke altfor mange oppløftende tegn til utsiktene for seismikksektoren, ifølge DNB Markets. Meglerhuset viser til at de store oljeselskapene har signalisert et flatt investeringsnivå de neste årene, i beste fall, og at de vil prioritere legeområder tett opp til eksistereinde infrastruktur.

Refinansiering som planlagt

PGS jobber med å sikre en refinansiering som gir utsettelser av avdrag og gjeldsforfall.

I november opplyste selskapet at det ikke hadde fått tilstrekkelig støtte fra bankene på dette og at det ville ta det gjennom det engelske rettssystemet i form av en såkalt «Scheme of arrangement». Der kan det tvinge gjennom avtalen dersom det har støtte fra långivere som sitter på 75 prosent av den totale gjelden.

Tirsdag opplyste selskapet at prosessen går som planlagt.

PGS-sjef Rune Olav Pedersen venter at det hele er sluttført innen selskapet legger frem sin rapport for fjerde kvartal 4. februar.