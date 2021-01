Oljeservicemygg startet «flyselskap» under coronakrisen

– Da vi forstod alvoret av coronapandemien og hvor dette kunne ta veien, satte vi oss raskt to konkrete mål. Det første var at vi skulle komme oss gjennom året med omtrent den samme omsetningen vi har hatt de siste par årene, og det andre var at vi skulle klare å levere svarte tall på driftsresultatet.

Det sier gründer og adm. direktør Einar Tollaksvik i Saga Subsea til Finansavisen.

Tollaksvik anslår at omsetningen i 2020 vil ende på rundt 75 millioner kroner, mot 68 millioner kroner året før. I 2019 endte driftsresultatet på 829.000 kroner, og årsresultatet på beskjedne 148.000 kroner.

– Vi tjener nok ikke store penger i 2020, men vi skal klare å balansere driftsresultatet på rett side for 2020 med svarte tall.

Saga Subsea, med hovedkontor på Killingøy Subsea & Offshorebase, tilbyr alt fra utleie av arbeidskraft og mobiliseringsstøtte, til utleie og salg av utstyr til olje- og energiselskapene som opererer offshore. Tollaksvik forteller at det de fryktet mest i fjor var at kundenes prosjekter skulle utsettes eller avlyses.

– Her så vi tidlig at vi var nødt til å ta en aktiv rolle, og gjøre noe med de tingene vi har mulighet for å gjøre noe med.

En utfordring flere rederier har opplevd som følge av stengte landegrenser er problemer med mannskapsbytte. Flere som arbeider til sjøs har vært ute i flere måneder enn planlagt.

Saga Subsea (Mill. kr) 2019 2018 Driftsinntekter 68 75,8 Driftsresultat 0,8 2,1 Resultat før skatt 0,15 1,1 Årsresultat 0,15 1,1

Fra subsea til luftrommet

Dette fant Saga Subsea ut at selskapet kunne løse gjennom et samarbeid med flymeglerne Gayo Aviation.

– Det begynte med at vår avdeling for agent- og fartøystøtte fikk spørsmål fra rederiene om dette var en tjeneste vi hadde mulighet for å hjelpe til med knyttet til leveranse av agenttjenester, mobiliseringer, klargjøring til prosjekter. Samtidig ble jeg kontaktet av Gisle Dueland for å se på mulighetene for et samarbeid med Gayo Avitation, sier Tollaksvik.

Konseptet Subsea2Air som tilbyr private flyvninger av både mannskap og utstyr så dagens lys i slutten av august. Siden oppstart er det blitt gjennomført seks mannskapsflyvninger til Las Palmas, Skottland og Shetland.

– I tillegg har vi hatt en del tilbud ute som kombinerer mannskapsflyvninger med utstyr, men der kunde har valgt rutefly for mannskapsbytte mens vi har ordnet egne løsninger for utstyr til blant annet Vest-Afrika og Kypros.

For tiden jobbes det med å få istand ytterligere ti flyvninger.

Slik det ser ut i dag planlegger Tollaksvik å videreføre tilbudet av private flygninger også etter at pandemien er overstått.

– Rent økonomisk kan dette forsvares på flere måter. Marginene isolert sett er ikke fantastiske, men siden dette sammenfaller med marginer i avdelingen for agent- og fartøystøtte, i tillegg til at vi bidrar til at kundene våre reiser på jobb og bruker oss på andre områder, så blir totalbalansen bra, fremholder Tollaksvik.

Fremskynder havvindsatsing

– Krisen i seg selv førte også til at enkelte ting fikk høyere prioritet, som for eksempel at offshorevind fikk et veldig stort fokus for å drives frem, også politisk, sier Tollaksvik som sitter i styret i offshorevind-klyngen som har hovedsete i Haugesund.

– Coronasituasjonen og egentlig alle kriser vil alltid skape enkelte muligheter. Jeg vil våge å påstå at denne krisen ble en slags katalysator for havvindsegmentet.

Enn så lenge er Saga Subseas virksomhet innenfor havvind et forretningsområde under morselskapet, men på sikt kan det bli aktuelt å skille ut i et eget selskap.

Privat håndsprit-investering

Privat har Saga Subsea-gründeren slått seg opp innenfor et annen pandemisegment; rengjøring- og håndesinfeksjonsmidler gjennom oppkjøp av kjemikalieselskapet Vest Kontakt.

I første omgang takket Tollaksvik nei til å kjøpe selskapet av grunnlegger Arthur Klovnings arvinger. Da han ble spurt om han ikke kunne vurdere det én gang til, fattet han for alvor interesse for kundelisten. I juli var oppkjøpet i boks.

– Selv om dette selskapet hadde ligget i en slags halvlunken dvale i rundt tre år, kom kundene tilbake hele veien og kjøpte produktene. Dette var store kunder som olje- og energiselskaper, større kontraktører og riggeiere, sier Tollaksvik.

Dermed starter han året med 40 tonn med rengjøringsmidler, og 5 tonn håndesinfeksjon på lager.