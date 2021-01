DNB skal ha hemmelige planer for Tor Olav Trøims riggbaby

Det kan gå mot slutten for det nære forholdet mellom Tor Olav Trøim og storbanken DNB i riggselskapet Borr Drilling, ifølge DN.

I et konfidensielt dokument fra DNB som DN har tilgang til, fremgår det at banken i forrige uke la frem en alternativ plan som kan iverksettes dersom Borr ikke lykkes å få på plass en restruktureringsavtale med sine kreditorer nå.

Den såkalte backup-planen – med kodenavnet «Project Eleven» – innebærer i korte trekk at bankene og Hayfin, som spesialiserer seg på gjeldsinvesteringer, overtar selskapet, deler det opp og kvitter seg med dem.

DNB ønsker ikke å kommentere saken, ifølge kommunikasjonsdirektør Vibeke Hansen.

Borr Drilling sender imidlertid ut en børsmelding onsdag like før børsen åpner og skriver at de er «høyst sikre på at selskapet kan gjennomføre planen for å bedre likviditeten og egenkapitalen».

Selskapet jobber tett og konstruktivt med utlånsinstansene for å få den beste løsningen for alle aksjonærene.

Analytikerne Finansavisen har forsøkt å kontakte ønsker ikke å kommentere den potensielle transaksjonen.