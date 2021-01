Meglerhus ser halvering i Borr Drilling

Kepler Cheuvreux oppjusterer kursmålet på Borr Drilling til 4 fra 2 kroner pr aksje, og gjentar en reduseranbefaling, ifølge TDN Direkt, og ser med det en halvering fra dagens kurs.

Kepler trekker frem at de venter at aksjen vil fortsette å være volatil i 2021, og med det de beskriver som et mulig binært utfall ser meglerhuset andre muligheter i sektoren.

«Etter flåteoppdateringen deres tidligere i uken gjør vi noen mindre negative forandringer i våre estimater for 2021-2022, og gjentar reduseranbefaling og oppjusterer kursmålet til 4 fra 2», skriver meglerhuset.

Slakterykter

Onsdag morgen ble det klart at DNB har lumske planer for Borr Drilling.

Kodenavnet på de hemmelige dokumentene som har lekket har fått navnet «Project Eleven», og handler i hovedsak om at bankene og Hayfin, som spesialiserer seg på gjeldsinvesteringer, overtar selskapet, deler det opp og kvitter seg med dem.

Borr-aksjen stuper fra start på Oslo Børs.

Borr Drilling selv mener de har full kontroll og er «høyst sikre på at selskapet kan gjennomføre planen for å bedre likviditeten og egenkapitalen».