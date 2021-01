94 prosent av børsverdien borte på halvannet år

Da Oslo Børs åpnet torsdag morgen raste aksjekursen på seismikkselskapet Axxis Geo Solutions nær 50 prosent, før den relativt raskt hentet seg inn igjen. Ved børsslutt var aksjen ned 20,2 prosent til 44 øre. Det ble torsdag omsatt Axxis-aksjer for 5 millioner kroner.

Det kraftige fallet kommer i kjølvannet av at Dagens Næringsliv sent onsdag ettermiddag rapporterte at selskapet var begjært konkurs av serviceselskapet GMC Maritime på bakgrunn av en ubetalt faktura på 6 millioner kroner. Konkursbegjæringen ble aldri børsmeldt, men selskapet fulgte opp torsdag morgen med å offentliggjøre en restruktureringsplan for å komme seg ut av gjeldsknipen det lenge har jobbet med å finne en løsning på.

Planen omfatter en kriseemisjon på 12-15 millioner dollar, tilsvarende mellom 100 og 127 millioner kroner. En gruppe investorer har forpliktet seg til å dekke 12 millioner dollar til en emisjonskurs på 10 øre dersom en smørbrødliste med vilkår er innfridd:

Alle kreditorer (med visse unntak) godtar enten et endelig kontantoppgjør på 15 prosent av sine utestående krav, eller konvertering av gjeld til aksjer på kurs 50 øre.

TGS godtar å utsette forfallsdatoen på sitt lån til minst 30. juni 2022.

Gjelden til Eksportkreditt blir nedbetalt enten med salgsprovenyet for fartøyet Naiad, eller gjelden som følger fartøyet.

En ekstraordinær generalforsamling som godkjenner konvertering og emisjon

ABG Sundal Collier og Sparbank 1 Markets har fått i oppdrag å legge til rette for emisjonen.

Vil søke rekonstruksjon

I torsdagens børsmelding adresserer selskapet også medieoppslagene rundt konkursbegjæringen, og informerer om at selskapet vil søke rekonstruksjon dersom de ikke kommer frem til en frivillig løsning.

Adm. direktør Ronny Bøhn ønsker ikke å kommentere situasjonen utover børsmeldingen som ble sendt ut torsdag morgen. Dersom partene ikke kommer til enighet, møtes de i Asker og Bærum Tingrett fredag 22. januar.

Den midlertidige loven om rekonstruksjon ble vedtatt i Stortinget i april i fjor, og varer ut året. Loven ble vedtatt med formål om å hjelpe ellers levedyktige selskaper som har fått økonomiske problemer som følge av coronapandemien.

Ned 94 prosent siden notering

Med en aksjekurs på 0,44 kroner ved børsslutt torsdag har selskapet i dag en markedsverdi på 25,88 millioner kroner. Det er milevis unna kursen på 21 kroner og børsverdien på 464 millioner kroner selskapet hadde på noteringsdagen 3. juli 2019.

På det halvannet året som er gått siden notering har selskapet altså falt 94,4 prosent på børsen og skiftet ut både adm. direktør og finansdirektør. I tillegg har det vært store endringer på eiersiden.

11. oktober 2019 raste aksjekursen 65 prosent da selskapet måtte dumpe emisjonskursen fra 16 til seks kroner for å få hentet inn 225 millioner kroner. Siden har det ikke lyktes selskapet å snu den negative trenden.

Rett før jul 2019 kastet skipsreder Arne Blystad, som den gang var største aksjonær med 15,5 prosent, kortene. Tidligere styremedlem Jogeir Romestrand som satt på 11 prosent av aksjene fulgte etter lille julaften samme år.

Da kursen dundret ned i oktober 2019-emisjonen benyttet Per Sævik anledningen til å kjøpe aksjer med begge hender, og sunnmøringen sitter fremdeles som selskapets største aksjonær med en eierpost på 26,4 prosent.