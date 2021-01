Kepler Cheuvreux jekker opp kursmålet for PGS fra 3,00 til 4,70 kroner og beholder sin hold-anbefaling, melder meglerhuset ifølge TDN Direkt torsdag.

Analytikerne mener at seismikkmarkedet er på vei til å hente seg inn, men samtidig at et for stort tilbud av båter vil tynge PGS også i inneværende år.

PGS faller 0,6 prosent til 4,89 kroner på Oslo Børs torsdag.