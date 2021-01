Vil bygge ti ubemannede fartøyer på fire år

Mandag morgen kunne undervannsleverandøren Reach Subsea melde at selskapet de seneste 18 månedene har jobbet med en fjernstyrt subsea-løsning i samarbeid med Kongsberg Maritime og Massterly (et joint venture mellom Kongsberg og Wilhelmsen Gruppen). Markedet reagerte på nyhetene med å sende kursen rett opp, over 20 prosent, til 3 kroner i løpet av de første par minuttene med handel på Oslo Børs. I 14.30-tiden mandag hadde aksjen falt tilbake til 2,86 kroner, noe som tilsvarer en oppgang på 14,40 prosent. Det seneste året har Reach-kursen styrket seg 88,16 prosent.

SMÅ FARTØYER: Reach Subsea har i samarbeid med Kongsberg Maritime og Massterly utviklet mindre, ubemannede fartøyer til subsea-arbeid. Foto: Reach Subsea

Reach Subsea Leverandør av undervannstjenester til olje-, gass og fornybarindustrien.

Etablert i 2008 av blant andre Kåre Johannes Lie.

Eier ikke subseaskip selv, men leier inn ved behov for å utføre arbeid med blant annet fjernstyrte undervannsfarkoster (ROV).

Første steg i prosjektet, som har fått navnet Reach Remote, er lanseringen av to ubemannede fartøyer (USV) for lettere inspeksjons- og reparasjonsarbeid allerede innen sommeren 2022.

– Dersom dette konseptet får bredt gjennomslag innenfor olje-, gass- og havvindindustrien kan dette absolutt bli stort. Jeg tror dette vil vekke stor interesse de nevnte industriene både på grunn av de lave investerings- og operasjonskostnadene, men også det reduserte miljøavtrykket, sier analytiker Sveinung Alvestad i Arctic Securities.

Alvestad trekker også frem det at Reach har sikret eksklusivitet med Kongsberg Maritime de neste fem årene som en fordel.

ATTRAKTIVT: Oljeserviceanalytiker Sveinung Alvestad i Arctic Securities tror Reach Subseas nye konsept kan slå godt an både hos olje -og havvindselskapene. Foto: Ivan Kverme

Ti skip til 1,4 milliarder

I børsmeldingen uttaler adm. direktør Jostein Alendal at det er realistisk at flåten vil bestå av ti enheter innen 2025. Ifølge presentasjonsmaterialet til selskapet anslås det at hvert fartøy vil koste om lag 140 millioner kroner - dermed er det en investering på rundt 1,4 milliarder kroner Haugesund-selskapet ser for seg å gjennomføre de neste fire årene.

Overfor Finansavisen bekrefter finansdirektør Birgitte Wendelbo Johansen at planen er å eie de ti fartøyene selv, men at døren også er åpen for strategiske samarbeidspartnere.

– Vi har god tid når det kommer til finansieringen. Vi har over tid hatt positiv kontantstrøm, lite gjeld, og et godt forhold til banken, sier Wendelbo Johansen.

Hun utelukker likevel ikke at det kan bli aktuelt å hente mer egenkapital.

–Timingen for bestilling av ytterligere farkoster er betinget mottagelsen fra markedet og vi jobber sammen med kunder og samarbeidspartnere for å optimalisere produktet, sier hun.

Raskt tilbakebetalt

Prislappen på fartøyene indikerer en redusert investeringskotnad på rundt 65 prosent, operasjonelle kostnader anslås også redusert med 65 prosent sammenlignet med konvensjonelle subseafartøyer.

– Dersom en får tilnærmet de samme ratene som et vanlig subsea-skip vil fartøyene være tilbakebetalt i løpet av en to-tre års tid, noe som er ekstremt attraktivt, sier Alvestad.

Både USV-ene og ROV-ene skal styres fra et kontrollsenter på land, dermed vil bemanningen på et typisk Reach-prosjekt som i dag involverer et mannskap 30-50 mann ombord i et subsea-fartøy kunne reduseres til en tredjedel.



Ved å benytte 25 meter lange fartøyer, noe som er vesentlig mindre enn skipene som i dag benyttes til denne typen arbeid, venter selskapet dessuten at CO2- og NOX-utslippene skal reduseres med hele 90 prosent.