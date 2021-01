Raskt inn og raskt ut

STERK TRO: - Vi har en hovedaksjonær som har demonstrert sterk tro på denne sektoren. Rasmussengruppen har med sin backing sørget for at vi på bunnen av syklusen fra 2016 har bygget opp verdens største selskap for innsamling av seismikk til sjøs, sier Shearwater-sjefen Irene Waage Basili. Foto: Iván Kverme