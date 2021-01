Equinor med ny borebestilling fra Odfjell Drilling

Odfjell Drillings rigg «Deepsea Atlantic» skal bore ytterligere en ny brønn for Equinor . Det kommer frem i en børsmelding mandag.

Borekontrakten er under rammeavtalen mellom partene inngått i mai 2018. Boring av den nye brønnen skal starte etter at nåværende arbeid er fullført, som Odfjell anslår at vil skje i andre kvartal i år. De kommersielle vilkårene er i hovedsak de samme som for den nylige kunngjorte Johan Sverdrup fase 2-tildelingen.

I forrige måned bestilte Equinor boring på to brønner med «Deepsea Atlantic», som skal bli utført i første kvartal, som også var under den samme rammeavtalen som ble inngått mellom partene i 2018.