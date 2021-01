Nytt år, ny riggdeal

INEOS Energy AS har hyret Dolphin-riggen til å bore sin første egenopererte brønn, «Fat Canyon», i Norskehavet. Oppstart er i tredje kvartal i år og varigheten estimert til 40 dager.

– Vi er takknemlige og glade for tilliten og muligheten vi har fått til å bore INEOS Energys første brønn på norsk sokkel. Avtalen styrker vår ordrereserve i Norge ytterligere og fortsetter gjenoppblomstringen til Dolphin, sier konsernsjef Bjørnar Iversen i Dolphin Drilling.

– Effektiv rigg

«Borgland Dolphin», som nå ligger i Fedafjorden hvor den snart skal mobiliseres til et 5-måneders oppdrag for DNO, er nå fullbooket ut 2021. På planen i år er ytterligere én brønn for Wellesley Petroleum.

– Jeg er sikker på at de fantastiske prestasjonene Borgland har vist på de seneste operasjonene for i3 Energy, Norske Shell og Wellesley, kombinert med det faktum at det er en effektiv rigg med et lavt CO2-utslipp sammenlignet med resten av riggene på norsk sokkel, er grunnen til at vi fortsetter å se betydelig interesse for enheten, sier Iversen.

«Blackford Dolphin» ankom i fjor høst Mexico hvor den har startet på en 15-måneders kontrakt for Pemex. Selskapet jobber nå med å få «Bideford Dolphin», i mange år Equinors mest effektive rigg, på kontrakt i Norge eller Storbritannia.