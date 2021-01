Prosafe flyr høyt uten vinger

Onsdag la Prosafe frem en flåteoppdatering som blant annet viste at det var inngått en avtale med EnQuest om den kansellerte kontrakten for boligriggen Safe Zephyrus i fjor.

Der skal EnQuest betale en «tilstrekkelig kompensasjon» for kanselleringen, uten at det er spesifisert hvor mye.

Om det var dette eller andre forhold som sendte Prosafe-aksjen opp på Oslo Børs onsdag er usikkert, men aksjen steg mer enn enn 30 prosent bare i går. Siden årets start har den steget rundt 150 prosent.

«Som vanlig er det voldsomme utslag i slike utbombede aksjer,» skriver en analytiker i en epost til Finansavisen, og viser til at man mange ganger tidligere har sett slike «meningsløse utslag» i aksjer som for eksempel Seadrill, Norwegian, Songa Offshore, for å nevne noen.

Trolig betydelig utvanning

Med en netto rentebærende gjeld på 1,3 milliarder dollar i et svakt boligriggmarked, har Prosafe i lang tid vært i diskusjoner og forhandlinger med sine kreditorer om en løsning på gjeldsutfordringen. Målet var å få til en refinansiering i fjor, men det klarte ikke selskapet.

For to uker siden opplyste riggselskapet i en børsmelding at diskusjonene med kreditorene fortsetter og at det håper på en løsning så raskt som mulig.

Der gjentok også Prosafe advarselen til sine aksjonærer.

«Det er fortsatt uklart hvordan en endelig løsning kommer til å se ut, men som tidligere rapportert kan det ventes en betydelig konvertering av gjeld til egenkapital, der dagens aksjonærer trolig blir sittende igjen med lite eller ingenting,» skrev Prosafe i børsmeldingen i begynnelsen av januar.

Ved utgangen av tredje kvartal i fjor hadde selskapet negativ egenkapital, men selskapet tror samtidig at likviditeten på 165 millioner dollar skal holde ut året.

Inntil videre vil selskapet fortsette å utsette betalinger av renter og avdrag på banklånene, samtidig som det pågår en diskusjon med verftet Cosco om det siste avdraget som Prosafe skylder.

Kontrakter og opplag

I onsdagens flåteoppdatering opplyser Prosafe at riggen Safe Zephyrus, som fikk kansellert en avtale i fjor, nå gjennomgår femårsklassing før den i neste måned går inn på en kontrakt knyttet til Shells Shearwater-plattform på britisk sokkel.

Videre i flåteoppdateringen skriver boligriggselskapet at Safe Caledonia for tiden ligger i opplag i Storbritannia, men at den har startet forberedelsene til en nylig vunnet 162 dager lang kontrakt med Total for Elgin-plattformen. Oppstart er i mars.

Videre er Safe Eurus under en treårig kontrakt med Petrobras, mens Safe Notos har gjennomgått femårsklassing og starter i februar opp igjen på en kontrakt som varer til midten av november.

Safe Concordia ble tidligere denne måneden tildelt en kontrakt i Trinidad og Tobago, og forbereder nå oppstarten av denne, som er planlagt i juni/juli.

Safe Scandinavia, Safe Boreas og Regalia lå i opplag i Norge i fjerde kvartal, hvor Regalia nå er solgt til skaping.