ABG Sundal Collier snakker om dommedag og dobler kursmålet

ABG Sundal Collier oppgraderer Odfjell Drilling fra hold til kjøp mens kursmålet dobles fra 15 til 30 kroner. Samtidig oppjusterer meglerhuset kursmålet på Awilco Drilling fra 3 til 5 kroner.

Dommedag

Ifølge TDN Direkt mener tallknuserne at Odfjell Drilling blir straffet for mye av det de omtaler som «dommedag innen boring» og at selskapets konkurransedyktige posisjon og kontantstrøm trygler om bedre prising.

Odfjell Drilling ble sist omsatt for 18,60 kroner mens Awilco Drilling sist ble omsatt for 4,12 kroner.

Flere meglerhus sier kjøp

Flere meglerhus er tydeligvis positive til Odfjell Drilling. Tidligere denne uken valgte Carnegie å heve kursmålet på Odfjell Drilling fra 17 til 22 kroner samtidig som kjøpsanbefalingen ble gjentatt.

I forrige uke jekket Clarksons Platou Securities opp kursmålet på Odfjell Drilling fra 2,0 til 2,8 dollar pr. aksje, tilsvarende 23,8 kroner. Årsaken til det var at selskapet sikret mer arbeid til flere av riggene sine i andre halvår i fjor, noe som både bedrer 2021-estimatene og fjerner generell usikkerhet.