ABG Sundal Collier anbefaler to aksjer

ABG Sundal Collier hever kursmålet på Subsea 7 fra 90 til 105 kroner samtidig som kursmålet på Aker Solutions økes fra 13 til 20 kroner. Tallknuserne gjentar samtidig sin kjøpsanbefaling på begge aksjene.

Ifølge TDN Direkt mener analytikerne at estimatene for fjerde kvartal for Subsea 7 ser noe svakere ut enn tidligere forventet, samtidig som estimatene for 2021 ser bedre ut «over hele linja». ABG Sundal Collier minner om at oljeprisen har hentet seg inn og at selskapets visibilitet ser solid ut.

Når det gjelder Aker Solutions trekker analytikerne frem at det er solid momentum på norsk sokkel, de ser moderate konsensusforventninger og sannsynlighet for attraktive utbytter fremover.

Torsdag omsettes Subsea 7 for 83,10 kroner, opp 0,1 prosent, mens Aker Solutions omsettes for 16,29 kroner, opp 0,1 prosent.