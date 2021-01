Sævik sikret ny deal til subseaskip

Havila Shipping har inngått en ny kontrakt for det 2009-bygde subseafartøyet «Havila Phoenix», opplyser offshorerederiet i en børsmelding torsdag.

Kontrakten er inngått med Nexans Norway og gjelder en fast periode på 90 dager. I tillegg inneholder kontrakten opsjoner for inntil 90 dager til.

Kontrakten har etter planen oppstart i april i år, opplyses det.

Fra 2013 var fartøyet på kontrakt med DeepOcean knyttet opp til selskapets grøfte- og kabelleggingsvirksomhet.

Opprinnelig varte kontrakten til mai 2023 med opsjoner på forlengelse, men i november varslet DeepOcean at det ville avvikle denne virksomheten og at det ville påvirke kontrakten for «Havila Phoenix».

Havila mottok ikke ytterligere instruksjoner for bruk av fartøyet og mente at DeepOcean hadde misligholdt kontrakten. Kontrakten ble derfor terminert av Havila, som også fremsatte et krav under en morselskapsgaranti stilt av DeepOcean Group Holding BV i Nederland.

Tidligere i januar ble partene enige om et oppgjør.

I dette inngår et ukjent kontantvederlag, samt overtagelse av en del utstyr som har vært eiet av DeepOcean, blant annet fjernstyrte undervannsfarkoster (ROV).