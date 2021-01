Baker Hughes leverte svakere enn ventet i fjerde kvartal – Venter sterkere vekst i 2022

Baker Hughes fikk et justert resultat pr. aksje på minus 0,07 dollar i fjerde kvartal 2020, sammenlignet med 0,27 dollar samme periode året før, ifølge selskapets kvartalsrapport torsdag.

Det skriver TDN Direkt.

På forhånd var det ventet et resultat pr. aksje på 0,17 dollar, ifølge Refinitiv-konsensus.

Omsetningen ble på 5,50 milliarder dollar, fra 6,35 milliarder dollar samme periode året før og ventede 5,42 milliarder dollar.

Ordreinngangen i kvartalet var 5,19 milliarder dollar i kvartalet mot 6,94 milliarder i samme periode året før, ifølge meldingen.

Baker Hughes skriver at det venter at makroforholdene vil lede til et lunket investeringsmiljø for olje og gass i første halvdel av 2021, men at forbruket og aktivitetsnivået vil få fart gjennom året etter hvert som makroforholdene bedres, ifølge TDN.

Utviklingen gjennom 2021 vil trolig legge til rette for sterkere vekst i 2022, tror Baker Hughes.

Videre skriver selskapet at det er fornøyd med fjerdekvartalsresultatet og helårsresultatet i 2020 i et «utrolig utfordrende år».