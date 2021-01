Kristian Siem kan bli kraftig utvannet

Med høy gjeld i et begredelig offshoremarked har Siem Offshore i nesten et år forhandlet med banker, obligasjonseiere og aksjonærer om en restrukturering av balansen.

Nå nærmer selskapet seg en løsning.

– Det er et langt løp og vi skal komme på plass med en avtale og etterleve den, så vi tar et steg om gangen. Men vi begynner å nærme oss, sier selskapets finansdirektør Dagfinn B. Lie til Finansavisen.

I forslaget til avtale som nå foreligger vil store deler av obligasjonsgjelden og bankgjeld bli konvertert til aksjer. Ved utløpet av tredje kvartal i fjor beløp den netto rentebærende gjelden seg til totalt 920 millioner dollar, tilsvarende 7,8 milliarder kroner.

Etter restruktureringen vil kreditorene sitte med om lag 96 prosent av aksjene i selskapet, mens dagens aksjonærer blir sittende med rundt 4 prosent.

Kristian Siems selskap, Siem Industries, som i dag er største aksjonær med nesten 84 prosent av aksjene, ventes å bli sittende med rundt 30 prosent etter restruktureringen fordi selskapet blant annet eier obligasjoner som blir konvertert til aksjer.

Basert på opplysninger i skipsregisteret blir trolig ABN Amro, SR-Bank og GIEK de største aksjonærene i Siem Offshore etter gjeldskonverteringen. DNB har kun en mindre eksponering i Siem-flåten. Det samme gjelder Hamburg Commercial Bank og Danmarks Skipskreditt.

Fredag ettermiddag falt Siem Offshore-aksjen nesten 18 prosent til 0,58 kroner på Oslo Børs.

I sluttforhandlinger

I en børsmelding fredag opplyser selskapet at det er i sluttforhandlinger med sine europeiske banker, og venter å inngå en endelig restruktureringsavtale med disse snart.

Samtidig har Siem Offshore fått en bekreftelse fra obligasjonseiere som eier "en betydelig del av obligasjonene" om at de støtter restruktureringsprosessen og vil stemme for løsningen. Siem Offshore har derfor innkalt til et obligasjonseiermøte.

Hovedpunktene i restruktureringsforslaget:

Gjeld for totalt 268 millioner dollar blir konvertert til aksjer. Dette inkluderer 129 millioner dollar i obligasjonsgjeld og 132 millioner dollar i sikret bankgjeld.

Hele SIOFF02-obligasjonen blir konvertert til aksjer. Disse obligasjonseierne, som inkluderer Kristian Siem, vil eie 32 prosent av aksjene i selskapet etter restruktureringen.

Eierne i obligasjonen SIOFF01 vil motta en betaling på 4 millioner dollar. Resten blir konvertert til aksjer. Disse obligasjonseierne vil eie 14 prosent av aksjene i selskapet.

Konverteringen blir gjort til 10 øre pr. aksje.

Forfallene på all sikret gjeld som forfaller før 31. desember 2024 blir skjøvet på.

Det gjøres endringer i lånevilkårene.

Kan bli rettsprosess i Brasil

Restruktureringen avhenger av at det oppnås enighet med alle parter om forslaget.

Det forutsettes også at det oppnås en langsiktig løsning med selskapets to brasilianske banker, hvor det fortsatt pågår diskusjoner - men foreløpig uten ønsket resultat.

«Mens forhandlingene med de brasilianske bankene fortsetter, ser gruppen på alternative muligheter til å fullføre restruktureringen uten samtykkende deltagelse av BNDES og Banco do Brazil,» skriver selskapet i børsmeldingen.

– Vi har en kontinuerlig dialog med de brasilianske bankene, og ser progresjon i diskusjonene for å få dem med på en avtale som til slutt skal godkjennes av de europeiske bankene, sier Lie.

– Hva går en eventuell alternativ løsning ut på?

– Da må vi se på muligheter som finnes for å kjøre en rettslig prosess for å hindre at en liten kreditor kan velte en restrukturering som gir mening, sier finansdirektøren.