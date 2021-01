Borr økte størrelse på emisjonen – hentet inn ytterligere 6 millioner dollar

I forbindelse med kriseplanen som skal forbedre likviditeten til riggselskapet Borr Drilling, har selskapet hentet 46 millioner dollar i en emisjon.

Selskapet meldte torsdag kveld at det ville hente inn 40 millioner dollar, men i en melding fredag morgen skriver styret i en oppdatering at det har hentet inn ytterligere 6 millioner dollar, tilsvarende i overkant av 50 millioner kroner, som følge av høy etterspørsel.

Selskapet stiger 15 prosent ved børsåpning på Oslo Børs i etterkant av meldingen.

Tegningskursen er satt til 7,1655 kroner pr. aksje.

Redningsplan

Tirsdag opplyste Borr om at selskapets finansielle redningsplan som ble lagt frem i desember, nå har fått støtte fra kreditorene. Med refinansieringsplanen sikter riggselskapet mot å forbedre likviditeten med over én milliard dollar frem mot 2023. Redningsplanen krevde at selskapet klarte å hente inn 40 millioner dollar i frisk egenkapital og gikk ut på: