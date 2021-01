Meglerhus frykter kursfall for børstaper – anbefaler salg

UBS nedgraderer sin anbefaling på TGS-Nopec fra nøytral til salg samtidig som kursmålet kuttes fra 135 til 100 kroner. Meglerhusets omsetningsprognose for perioden 2021 og 2022 ligger henholdsvis 9 og 18 prosent under konsensus.

«Det har blitt stadig tydeligere for oss de seneste månedene at olje- og gassindustrien legger mindre vekt på leting innen oppstrøms-capex. Denne trenden vil fortsette å være en strukturell motvind for seismikkdataindustrien og følgelig TGS-Nopec», skriver meglerhuset, ifølge TDN Direkt.

Blant seismikkselskapene som DNB Markets har dekning på er TGS-Nopec den aktøren med høyest eksponering mot USA. Analytikerne mener ifølge TDN Direkt at TGS-Nopec sannsynligvis er det selskapet som vil bli hardest rammet av Biden-administrasjonens mulige stans av nye lisensutstedelser innen olje og gass på amerikansk jord.

Fredag omsettes aksjen for 116,05 kroner, ned 12,2 prosent.