Subsea 7 tildeles milliardkontrakt i Angola

Subsea 7 har inngått en kontrakt verdt et sted mellom 150 og 300 millioner dollar, tilsvarende opp mot 2,6 milliarder kroner, med Cabinda Gulf Oil Company Limited.

Det melder Subsea 7 i en børsmelding fredag.

Ifølge meldingen går kontrakten ut på at selskapet skal stå for konstruksjon og installasjon av et gassplattformsystem på Sanha Lean gas Connection-prosjektet offshore Angola.

Aksjekursen på Subsea 7-aksjen stiger opp 2 prosent på Oslo Børs etter nyheten.

Byggingen vil skje ved Sonamets verft i Lobito, Angola fra 2021 til 2022, mens offshorearbeidet skal ta sted i 2022 og 2023.