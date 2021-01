Fredly og flere profilerte investorer inn i restruktureringen av Axxis

Fredag meldte det konkurstruede seismikkselskapet Axxis Geo Solutions at det har presentert kreditorene for et forslag om å få utbetalt en sum tilsvarende 15 prosent av den utestående gjelden, eller få gjelden omgjort til aksjer til kurs 0,50 kroner.

Hvis alle kreditorene aksepterer forslaget har de profilerte investorene Arne Fredly, Edvin Austbø, Fredrik Sneve, Kristian Lundkvist og Ketil Skorstad forpliktet seg til gå inn på eiersiden i Axxis Geo Solutions.

Investorgruppen vil spytte inn 15 millioner dollar, eller nesten 130 millioner kroner, i en emisjon som trolig vil utvanne eksisterende aksjonærer betydelig.



Godt mottatt

Ifølge børsmeldingen har forslaget, som er en del av restruktureringsplanen presentert forrige uke blitt tatt godt i mot av kreditorene, og skal allerede være godtatt av et flertall.

Også Markedet reagerte umiddelbart positivt, og sendte aksjekursen umiddelbart opp 75 prosent til 0,72 kroner, før den falt tilbake. Ved børsslutt sto aksjen i 0,54 kroner, opp 31,71 prosent, noe som gir selskapet en markedsverdi på 31,76 millioner kroner. Det ble fredag omsatt Axxis-aksjer for 15,13 millioner kroner.

Dermed har selskapet falt 93 prosent i verdi siden det gikk på børs 3. juli 2019.

Adm. direktør Ronny Bøhn henviste til meldingen, og hadde ingen ytterligere kommentar til nyheten da Finansavisen kontaktet ham fredag.

Sævik størst i dag

Den forestående emisjonen, som eksisterende aksjonærer også vil få mulighet til å delta i, vil trolig vanne ut dagens aksjonærer betydelig.

STØRSTE EIER: Per Sæviks Havila Holding sitter i dag på 26,4 prosent av aksjene i Axxis Geo Solutions etter å ha kjøpt seg kraftig opp høsten 2019. Foto: Siv-Elin Nærø

Pr. i dag er Per Sævik-familien største aksjonær med en eierandel på 26,44 prosent gjennom Havila Holding.

Sævik benyttet anledningen til å kjøpe seg kraftig opp da selskapet i oktober 2019 måtte gjennomføre en dumingsemisjon for å få hentet inn 225 millioner kroner. Da raste kursen fra 16 til 6 kroner over natten. Siden har nedturen fortsatt, og selskapets markedsverdi er kraftig redusert.

Utsatt rettsmøte

Axxis skal også mottatt bekreftelse fra Asker og Bærum tingrett om at rettsmøtet for behandling av konkursbegjæringen som skulle funnet sted fredag nå er utsatt etter avtale med den aktuelle kreditor. GMC Martime skal ha akseptert tilbudet på samme vilkår som lagt frem til alle kreditorer.

Tidligere denne måneden ble det kjent at GMC Maritime hadde begjært selskapet konkurs på bakgrunn av en ubetalt faktura på 6 millioner kroner.

Dette vil gjøre det mulig for Axxis å fortsette å arbeide for en frivillig løsning i tråd med forslaget som ble presentert 14. januar 2021. Skulle en frivillig løsning likevel ikke komme istand er selskapet beredt til å søke rekonstruksjon.