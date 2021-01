Nytt meglerhus nedgraderer TGS

TGS-Nopec blir nedgradert av Carnegie fra hold til selg. Samtidig blir kursmålet holdt uendret på 90 kroner pr. aksje, skriver TDN Direkt.

Nedgraderingen kommer bare dager etter at det sveitsiske meglerhuset UBS også flyttet TGS fra nøytral til selg, samtidig som de kuttet kursmålet fra 135 kroner til 100 kroner pr. aksje. Nedsablingen kom som en følge av at UBS tror at TGS-Nopec sannsynligvis er det selskapet som vil bli hardest rammet av Biden-administrasjonens mulige stans av nye lisensutstedelser innen olje og gass på amerikansk jord, siden TGS-Nopec har høyest eksponering mot USA blant seismikkselskapene som DNB Markets har dekning på.