Polarcus-kreditorer tar over datterselskap – Kursen faller videre

Polarcus långivere har tatt over og erstattet styret i Polarcus' tidligere datterselskaper Polarcus Asima, Polarcus Alima, Polarcus Amani, Polarcus Adira, Polarcus Nadia, Polarcus Naila og Polarcus Shipholding.

Det kommer frem i en melding fra selskapet tirsdag ettermiddag.

Aksjekursen faller videre ned til over 40 prosent etter meldingen.

Hver av datterselskapene eier et skip med samme navn som selskapene. Selskapene skal ifølge meldingen samles under et nytt selskap kontrollert av långiverne.

Polarcus meldte tidligere på dagen at selskapet er i brudd med lånebetingelsene, og aksjehandelen ble satt på vent i påvente av en melding fra selskapet etter å ha stupt mer enn 30 prosent.

Oslo Børs avsluttet handelsstansen 16:15.

«Långiverne har håndhevet en klausul over de tidligere datterselskapene og overført alle utstedte aksjer i de tidligere datterselskapene til et selskap som kontrolleres av långivere og som sitter utenfor Polarcus-konsernet. Långivere har også erstattet styremedlemmene i hvert tidligere datterselskap med en egen kandidat,» heter det i meldingen.