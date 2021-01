Axxis-plan stoppes av én obligasjonseier

Styret i det konkurstruede seismikkselskapet Axxis Geo Solutions har i forbindelse med selskapets finansielle restrukturering erklært hvilket alternativ det mener vil være til det beste for kreditorene og aksjonærene.

Det er blitt jobbet med flere alternativer, men styret mener det beste er alternativet der en gruppe investorer, inkludert Arne Fredly, Edvin Austbø, Fredrik Sneve, Kristian Lundkvist og Ketil Skorstad, går inn med 15 millioner dollar, rundt 130 millioner kroner, i en emisjon. Alternativet innebærer også at kreditorene får utbetalt en sum tilsvarende 15 prosent av utestående gjeld, eller at de får gjelden omgjort til aksjer til kurs 0,50 kroner.

Flere kreditorer skal ha gått med på denne løsningen, men av Axxis' oppdatering torsdag fremgår det at én obligasjonseier sier nei. Denne obligasjonseieren sitter ifølge selskapet på majoriteten i obligasjonslånene, og kjøpte sine obligasjoner så sent som inneværende måned.

Axxis poengterer også at obligasjonseieren har interesser knyttet til det andre alternativet som har vært aktuelt i selskapets restrukturering.

Dette alternativet er et forslag fra en annen aktør i bransjen som involverer fusjon med denne aktøren samt at alle kreditorer med visse unntak godtar en konvertering av all gjeld til aksjer.

Axxis-styret opplyser at det trolig vil bli søkt om en formell rekonstruksjon i retten dersom selskapet ikke lykkes med å finne en løsning med den aktuelle obligasjonseieren.

Begjært konkurs

AGS har lenge slitt med å betjene den store gjelden. Tidligere i januar ble selskapet begjært konkurs av leverandørbedriften GMC Maritime over en ubetalt faktura.

Partene skulle i utgangspunktet møte i retten fredag i forrige uke. I stedet fikk selskapet den profilerte investorgruppen på laget og presenterte et nytt forslag for kreditorene, som ifølge selskapet ble godtatt av et flertall av kreditorene, og sendte aksjekursen opp 31,7 prosent til 0,52 kroner forrige fredag.

Siden oktober 2019, da selskapet måtte gjennomføre en dumpingemisjon for å hente 225 millioner kroner, som sendte aksjekursen ned fra 16 til seks kroner over natten, har aksjen hatt en nedadgående trend.

I emisjonen i oktober 2019 kjøpte Per Sæviks Havila Holding seg opp til å bli største aksjonær med en eierandel på 24,6 prosent, en eierpost selskapet fremdeles sitter på.

Axxis Geo Solutions Selskapet, som driver med innhenting av nodeseismikk ble opprettet i 2017.

Tidligere driftsdirektør Ronny Bøhn erstattet Lee Parker som adm. direktør 10. august 2020.

I april 2019 ble det kjent at selskapet skulle fusjoneres med Arne Blystads Songa Bulk.

I juli 2019 ble selskapetne fusjonert og 50 gamle Songa-aksjer konvertert til én AGS-aksje på tidligere Oslo Axess, i dag Euronext Expand.

I oktober 2019 kjøpte Per Sævik-familiens Havila Holding seg opp til å bli største eier gjennom en dumpingemisjon. Selskapet sitter i dag på en eierandel på 26,4 prosent.

En annen sunnmøring som benyttet anledningen til å kjøpe seg opp den høsten, Roger Halsebakks Ronja Capital, har siden solgt seg ut.

«Prosjektene ble dyrere, og med høyere kostnader steg gjeldsforpliktelsene, kombinert med at inntektene ikke kom. Høsten 2019 og inn i 2020 ble det betydelige forsinkelser. Sammen med en krevende markedssituasjon, kom så covid-19 og oljeprisfallet i fjor», har investeringsdirektør i Ronja Capital, Tore Tønseth, tidligere uttalt til næringslivsnettstedet nett.no.

Like før jul i 2019 kastet Arne Blystad kortene i selskapet. Han hadde vært største eier frem til da. Lille julaften samme år trakk tidligere styremedlem Jogeir Romestrand seg ut også.