Siem Offshore inngår kontrakt

Siem Offshore har signert en kontrakt for fartøyet Siem Stingray. Arbeidet vil påbegynnes i april 2021.

«Denne avtalen markerer en viktig fortsettelse av det sterke engasjementet Siem Offshore har for å betjene segmentet innenfor fornybar energi, og vi er glade for å se at våre allsidige skip foretrekkes av en stor aktør som GE Renewable Energy», står det i børsmeldingen fra selskapet.

Siden inngangen til vindsegmentet til havs har Siems flåte bidratt med over 200.000 personelloverføringer offshore, noe som klassifiserer det til en ledende aktør innen segmentet.