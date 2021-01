Sjefen går av i Awilco Drilling

Adm. direktør Jens Berge i Awilco Drilling har sagt opp for å forfølge andre muligheter, melder Awilco Drilling søndag kveld.

Fratredelsen har effekt i morgen, mandag 1. februar.

Eric Jacobs, juridisk direktør i Awilhelmsen Group, stepper inn som fungerende adm. direktør inntil Awilco Drilling-styret finner en permanent erstatter.

Viser til kansellering

«Med kanselleringen av Awilco Drillings nybygg føler jeg at forutsetningene for min rolle er vesentlig endret. Selskapet har kommet til et veikryss, og jeg har konkludert med at jeg ønsker å forfølge nye muligheter», sier Berge i søndagens melding.

Han tilføyer at Awilco Drilling er et flott selskap og at han ønsker selskapet og de ansatte alt det beste.

I romjulen meldte Awilco Drilling at selskapet har terminert kontrakten med verftet Keppel FELS for byggingen av sin andre borerigg, som innebærer at selskapet ikke har rigger under bygging.

Styret forstår og takker

«Styret ønsker å takke Jens Berge for hans bidrag gjennom de to seneste årene som Awilco Drillings konsernsjef og forstår hans beslutning om å bli fritatt fra sin stilling for å forfølge andre muligheter», heter det i en uttalelse fra styret, som ønsker ham lykke til videre.