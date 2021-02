Selskapet legger til at långivere har gjort det klart at de fortsatt er åpne for å diskutere en standstillperiode for deres gjenværende krav og sikkerhet, med sikte på å finne en løsning som ville tillate fortsatt drift av «Vyacheslav Tikhonov», som er eiet av Polarcus Selma Limited. Långivere har ikke noe sikkerhet i verken dette fartøyet eller datterselskapet. Polarcus vil fortsette å forfølge en slik stillstandsavtale, opplyses det.