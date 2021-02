Sjokkmelding fra bankene: Tvunget til å «legge ned»

Siden i forrige uke har Polarcus vært i kontinuerlig dialog med långiverne og de som nå administrerer skipene for å forsøke å forhandle frem en såkalt stillstandsavtale slik at selskapet kunne fortsette sine aktiviteter. Selskapet skrev i en børsmelding forrige tirsdag at långiverne hadde bekreftet at de var åpne for en slik avtale.