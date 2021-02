Høyere kostnader i Røkke-selskap

– Noe av forklaringen er at Aker Solutions har vunnet en del prosjekter i et marked hvor konkurransen har vært hard, og selskapet har driftet prosjektene i et krevende marked med covid-19. At det har hatt utfordringer på noen prosjekter var kjent. Disse prosjektene ventes å være ferdigstilt i løpet av første halvår i år, sier Amundsen.