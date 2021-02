Sjefen vil jobbe for å redde Axxis

– Det ble jobbet intenst for å få på plass en frivillig løsning, som vi mener ville vært den beste løsningen for kreditorene, men dessverre kom vi ikke helt i mål til tross for støtte fra bortimot samtlige kreditorer. Vi jobber videre med kreditordialogen inn i rekonstruksjonsprosessen, skriver adm. direktør Ronny Bøhn i en SMS til Finansavisen.