Nedtur for Archer-aksjen

Selskapet kunne melde om en omsetning på 211 millioner dollar i kvartalet, og et nettoresultat på 2,7 millioner. På samme tid i fjor hadde selskapet inntekter på 240 millioner dollar og et resultat etter skatt på 3,9 millioner dollar.

Dette er i tråd med det som ble forespeilet under en markedsoppdatering tidligere i år.

Archer Limited (Mill. USD) 4. kv./20 4. kv./19 Driftsinntekter 211 240 Driftsresultat 7,6 8,3 Resultat før skatt 15 1 Resultat etter skatt 2,7 3,9

I slutten av januar kom selskapet med en markedsoppdatering hvor det fremgikk at ting gikk riktig vei for Archer, til tross for at selskapet ventet tap også for 2020.

Som følge av oppdateringen i januar fikk aksjen et markant løft på Oslo Børs. I 13.00-tiden torsdag var Archer-aksjen imidlertid ned i overkant av 9 prosent til til 4,06 kroner. Siden nyttår har aksjen steget rundt 32 prosent.

For hele året sett under ett har selskapet omsatt for 824 millioner dollar, ned fra 929 millioner dollar i 2019. Årsresultatet endte på minus 7,5 millioner dollar mot et tap på 48 millioner dollar året før.

Den netto rentebærende gjelden er fremdeles høy, på 504 millioner dollar, men ingen forpliktelser forfaller før i 2023.

Venter moderat vekst

I 2021 ser selskapet en «moderat vekst» i inntektene sammenlignet med andre halvår 2020, mens driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) ventes å bli 10–20 prosent høyere enn i fjor. For hele 2020 under ett hadde selskapet et EBITDA-resultat på 75,5 millioner dollar.

I løpet av andre kvartal starter selskapet arbeidet på en femårig kontrakt med Equinor verdt 2,5 milliarder kroner.

For virksomheten i Argentina venter selskapet økt, men noe redusert aktivitet på feltene sør i landet sammenlignet med før pandemien. Aktiviteten lenger nord i Argentina begynner derimot å nærme seg samme aktivitetsnivå som før pandemien.

Vagt om grønt

I likhet med flere andre aktører i oljeservicesektoren snuser Archer på muligheter innenfor fornybart.

– I en verden der det vil være mindre etterspørsel etter olje er det sannsynlig at selskapene vil satse mer på modne felt, som allerede i dag utgjør 90 prosent av Archers omsetning. Dermed er utsiktene for oss mer stabile, påpeker adm. direktør Dag Skindlo under selskapets kvartalspresentasjon torsdag formiddag.

Som leverandør ser selskapet først og fremst på hvordan deres tjenester kan bidra til at karbonavtrykket til kundene kan reduseres.

– Vi utforsker mulighetene innenfor grønn energi, men har ikke landet på noe bestemt ennå. Det som er sikkert er at vi vil finne en måte å benytte vår kompetanse på sier Skindlo.



I tillegg til at det jobber med å posisjonere seg for å ta store markedsandeler innenfor plugging av brønner.

– Estimater viser at om lag 2.500 brønner skal plugges og forlates bare i Nordsjøen de neste ti årene, sier Skindlo.

Les hele rapporten her.