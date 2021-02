DOF-skjebnen ligger fortsatt i kreditorenes hender

– Vi er fortsatt i diskusjoner med kreditorene om en langsiktig løsning, og er selvsagt avhengig av en stillstandsperiode frem til en slik løsning er klar, sier konsernsjef Mons Aase i DOF.

Torsdag presenterte han selskapets kvartalsresultater, og selv om kontantstrømmen fra driften var positiv med 451 millioner kroner, viser tallene for øvrig at rederiet fortsatt lever på godvilje fra kreditorene.

DOF-gruppen har en netto rentebærende gjeld på nærmere 20 milliarder kroner, i tillegg til gjeld i det 50 prosent-eide DOFCON. Ved utgangen av fjerde kvartal var egenkapitalen negativ med nesten 900 millioner kroner.

Av den totale gjelden er det 18 milliarder kroner rederiet må finne en løsning på. Før jul la Austevoll-rederiet frem et forslag til løsning, og det er dette som nå diskuteres med banker og obligasjonseiere.

DISKUTERER KONVERTGERING AV GJELD: Finansdirektør Hilde Drønen i DOF. Foto: Foto: Iván Kverme

– Forslaget vi diskuterer innebærer en betydelig restrukturering av balansen, og det inkluderer konvertering av gjeld til egenkapital, sier finansdirektør Hilde Drønen.



Det kan i så fall føre til en utvanning av dagens aksjonærer.

DOF-gruppen har i flere omganger fått fritak fra å betale renter og avdrag for store deler av gjelden – en såkalt stillstandsavtale.

Senest i forrige måned ga et flertall av de sikrede långiverne rederiet et slikt fritak ut april. Det er i tillegg inngått stillstandsavtale med obligasjonseierne ut mars, men her har DOF opsjon på forlengelse ut juni. Videre er det inngått en lignende avtale med det brasilianske eksportkredittbyrået BNDES til midten av juni.

STØRESTE AKSJONÆR: Helge Møgster. Foto: Ivan Kverme

Utfordrende marked og store nedskrivninger

Et vedvarende svakt offshoremarked, kombinert med negative effekter fra covid-19, la press på både flåteutnyttelse, rater og resulater i fjor.