Kjempevekst i rigg

Odfjell Drilling opplyser om en kraftig topplinjevekst i fjerde kvartal 2020 sammenlignet med samme periode året før. Inntektene gikk fra 220,7 til 355,4 millioner dollar.

Total-jobb ferdig

Veksten har hovedsaklig skjedd i MODU-segmentet (mobile offshore drilling), først og fremst grunnet Deepsea Stavanger som har fullført boringen for Total i Sør-Afrika.

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) gikk fra 93 til 171 millioner dollar. Det vil si at EBITDA-marginen løftet seg fra 42 til 48 prosent.

Deepsea Bergen bidro negativt, ettersom den var ute av drift gjennom kvartalet og ble sendt til skraping i desember 2020.

– Sunne utsikter

Odfjell Drilling ser for seg at den generelle flåteutnyttelsen i riggmarkedet globalt vil holde seg på lave nivåer, spesielt for segmentene med høy overkapasitet (eksempelvis på ultradypt vann). Men for harsh environment-markedet, der Odfjell Drilling opererer, karakteriseres utsiktene for flåteutnyttelse som «sunne og i balanse».

Deepsea Stavanger er ifølge rapporten nå tilbake i Norge, og forbereder seg for sin neste jobb for Aker BP i april. Etter dette har Lundin tildelt en intensjonsavtale på 1+8 brønner for riggen.

Odfjell Drilling (Mill. kr) 4. kv./20 4. kv./19 Driftsinntekter 355,4 220,7 Driftsresultat (EBIT) 126,7 41,8 Resultat før skatt 106,6 11,1 Resultat etter skatt 107,7 10,5