Vil utbetale utbytte

Den Kristian Siem-dominerte undervannsentreprenøren Subsea 7 hadde i fjerde kvartal en omsetning på 1 milliard dollar, mot 889 millioner dollar på samme tid i fjor.

Resultatet etter skatt endte i fjerde kvartal med et tap på 103 millioner dollar mot et tap på 129 millioner dollar i fjerde kvartal 2019.

Hele fjoråret sett under ett endte med et tap på 1,1 milliarder dollar, en kraftig forverring fra året før da tapet endte på 82 millioner dollar.

Likevel er det foreslått et ekstraoridnært utbytte på 70 millioner dollar, tilsvarende 585, 8 millioner kroner eller 2 kroner pr. aksje.

Ved utgangen av fjoråret hadde selskapet en ordrereserve verdt 6,2 milliarder dollar, hvorav arbeid verdt 4 milliarder er ventet gjennomført i løpt av 2021.

Prosjekter innen fornybar energi utgjør 32 prosent av den samlede ordreboken.

I forbindelse med publiseringen av resultatene for fjerde kvartal kunngjorde selskapet også at det hadde sikret en ny, femårigårig lånefasilitet på 500 millioner dollar, hvor britiske eksportfinans garanterer for 400 millioner dollar.

Jekket opp

Tidligere denne måneden hevet Pareto kursmålet på sektorfavoritten fra 90 til 110 kroner. ABG Sundal Collier har også hevet kursmålet på nyåret, fra 90 til 105 kroner.

Ved børsslutt onsdag to Subsea 7-aksjen i 87,50 kroner, og har dermed falt beskjedne 0,39 prosent siden nyttår.

Subsea 7 (Mill. USD) 4. kv./20 4. kv./19 Driftsinntekter 1.014 889 Driftsresultat -35 -16 Resultat før skatt -9,3 -131 Resultat etter skatt -103 -129