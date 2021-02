DNB Markets frykter kursfall – anbefaler salg

I januar sendte Archer ut nøkkeltallene for fjerde kvartal 2020 og guidet ved samme anledning også på ventet ebitda- og investeringsnivå for 2021.

Torsdag morgen meldte Archer om en omsetning på 211 millioner dollar i kvartalet, og et nettoresultat på 2,7 millioner dollar. På samme tid i fjor hadde selskapet imidlertid inntekter på 240 millioner dollar og et resultat etter skatt på 3,9 millioner dollar. Dette er i tråd med det som ble forespeilet under en markedsoppdatering tidligere i år.

DNB Markets mener selskapets aktiviteter i Nordsjøen nå har kommet på et kommersielt bærekraftig nivå. Samtidig understreker analytikerne at virksomheten i Argentina fortsatt ser ut til å kunne bli mer volatil.

«Utfordringen i et investorperspektiv er at selv med positiv inntjening og uten noe umiddelbart presserende kapitalbehov så vil selskapet etter vårt syn måtte adressere en refinansiering i løpet av 2022-2023», skriver DNB Markets i en oppdatering torsdag.

Meglerhuset beskriver aksjen som et investeringscase hvor man må stole på at underliggende markeder holder seg eller blir bedre mens man avventer betingelsene ved en fremtidig refinansiering.

Før eventuelle endringer etter torsdagens gjennomgang har DNB Markets en salgsanbefaling på Archer og et kursmål på 3 kroner.

Torsdag omsettes aksjen for 4,38 kroner, ned 3,7 prosent.