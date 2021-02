Resultatet snudde fra minus til pluss i 2020

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 8.00

Oljeserviceselskapet OHT hadde driftsinntekter på 8,9 millioner dollar i fjerde kvartal 2020, noe lavere enn i samme periode året før da inntektene beløp seg til 12,1 millioner dollar. Driftsresultatet endte på minus 4,9 millioner dollar, mot minus 3,1 millioner i fjerde kvartal 2019, fremgår det av kvartalsrapporten fredag.

Resultatet før skatt endte på minus 4,3 millioner dollar for kvartalet, mot minus 3,7 millioner i samme periode året før.

For 2020 sett under ett hadde selskapet driftsinntekter på 65,6 millioner dollar i 2020, noe høyere enn 61,1 millioner i 2019. Resultatet før skatt endte på 6,6 millioner dollar i fjor, mot et tap på 7,9 millioner året før.

OHTs langsiktige satsning i havvindmarkedet møtte motstand i den andre corona-bølgen, men ledelsen er sikre på at timingen for å gå inn i markedet var riktig, på grunn av tilbudssiden fremover. Den første kontrakten med China Merkants Industry Holdings for den første jack-up vindturbininstallasjonen «Vind 1» fikk grønt lys 30. november, inkludert en betalingsgaranti for første betaling.

Levering er satt til midten av 2023.

På et styremøte 3. desember ble det bestemt at OHT skulle utstede rundt 1,4 millioner nye aksjer for å hente frisk kapital og selskapet har dermed 122,2 millioner utestående aksjer.

