Milliardene renner ut av Borr Drilling

Fredag morgen la Tor Olav Trøims riggbaby Borr Drilling frem sine resultater for fjerde kvartal.

I kvartalet omsatte Borr Drilling for 60,2 millioner dollar, ned fra 90,2 millioner dollar på samme tid i fjor. Årets siste kvartal endte med et tap på 46,7 millioner dollar, mot et tap på 60,3 millioner dollar i fjerde kvartal 2019.

Hele året sett under ett endte med et tap på 305,2 millioner dollar, tilsvarende drøyt 2,6 milliarder kroner.

Borr Drilling Limited (Mill. USD) 4. kv./20 4. kv./19 Driftsinntekter 60,2 92,9 Driftsresultat 25,4 30,2 Resultat før skatt 43,5 55,6 Resultat etter skatt 46,7 60,3

«I fjerde kvartal 2020 og frem til slutten av januar 2021 har vårt hovedfokus vært å fullføre det tidligere kunngjort plan for forbedring av likviditet, inkludert restrukturering av gjeldsforfall, rentebetalinger og kapitalutlån leveringsbetalinger,» sier adm. direktør Patrick Schorn i en uttalelse.



Av selskapets 23 rigger er 11 for tiden i arbeid, mens tre venter på oppstart av kontrakt. Borr har også fem rigger under bygging, som skal leveres fra 2023.

Etter at oljeprisen den seneste tiden har passert 60 dollar pr. fat uttrykker Schorn en optimisme for at markedet for jack-up rigger skal styrke seg. Selskapet trekker frem at nå er oljeprisen på samme nivå som i fjerde kvartal 2019, den gang lå dagratene for oppjekkbare rigger på rundt 100.000 dollar

Stor gjeld

Borr Drilling har en langsiktig gjeld på rundt 1,6 milliarder kroner. Mens flere av konkurrentene sikter mot en omfattende restrukturering, har Trøim-selskapet så langt bare skjøvet gjelden foran seg og i stedet klart å hente egenkapital for å ha likviditet.

I den siste av tre emisjoner i løpet av åtte måneder, hentet selskapet i januar 46 millioner dollar i frisk kapital. Da fikk Borr blant annet investor Christen Sveaas inn på eiersiden gjennom sitt investeringsselskap Kistfos, i tillegg til at Trøim og Celina Middelfart økte sine eierandeler.

«Borr har en av verdens mest moderne jack-up-flåter og vi tror dette segmentet kan komme raskt tilbake», sa Kistefos-sjef Bengt A. Rem til Finansavisen i slutten av januar.

Sent torsdag kveld ble det kjent at selskapet ikke lenger står i fare for å strykes fra New York-børsen etter et drøyt år under observasjon.